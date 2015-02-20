تمتلك فاتن حمامة رصيداً سينمائياً قارب المائة فيلم، سحرت من خلالها جمهورها المصري والعربي بأنجح الثنائيات الرومانسية والفنية مع أبرز وأوسم نجوم السينما المصرية في القرن العشرين، وقع معظمهم في غرامها حقيقة، وتمنوا الارتباط بها قبل وبعد زواجها من عمر الشريف مثل: أحمد رمزي ورشدي أباظة وشكري سرحان. لكن، مع من قدمت أفضل ثنائي رومانسي سينمائي

في مسيرتها الفنية؟ صوّتوا لأنجح ثنائيات فاتن حمامة الرومانسية في السينما العربية.