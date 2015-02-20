تقرير- من قال أن ميسي لا يجيد اللعب بالقدم اليمنى؟

"لا يجيد اللعب بالقدم اليمنى".. هكذا أوجد البعض عيبا في لاعبا مثاليا بحجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، لكن أرقامه هذا الموسم تثبت انهيار هذا المعتقد تماما، وتبرهن على مجهود وتدريب شاق للـ"برغوث" من أجل تطوير أدائه ومهاراته.

ميسي بعد مرور 23 جولة فقط من الدوري الإسباني نجح في تسجيل ضعف الأهداف التي سجلها بالقدم اليمنى خلال الموسم الماضي في البطولة ككل.

وبالتزامن مع الطفرة الهائلة في أرقام ميسي على صعيد صناعة الأهداف، فإن فاعلية قدمه الضعيفة زادت بشدة خلال موسم 2014-2015.

ووقع صاحب الكرات الذهبية الأربعة على 10 أهداف بالقدم اليمنى هذا الموسم في الدوري الإسباني، مقابل 14 باليسرى، وهدفان بالرأس، ما يظهر التكافؤ الشديد في استخدام القدمين.

وبمقارنة تلك الأرقام بإحصاءات الموسمين الماضيين، فإن قائد راقصي التانجو سجل في موسم 2013-2014 خمسة أهداف فقط بالقدم اليمنى، مقابل 22 بالقدم اليسرى، وهدف وحيد من ضربة رأس.

أما في موسم 2012-2013 فإن ميسي سجل 6 أهداف باليمنى، و40 باليسرى، ولم يسجل أي هدف بالرأس.

وفيما يتعلق بنسبة التسديدات على المرمى، فإن ميسي استخدم الساق اليمنى في 38% من المحاولات، وهي نسبة تفوق محاولاته بنفس القدم في الموسم الماضي التي لم تتجاوز 15%.

وإجمالا فإن أهداف ميسي مع برشلونة تقسم كالآتي: 310 هدفا بالقدم اليسرى، و63 باليمنى، و16 بضربات رأس، وهدف باليد وآخر بالصدر.