اﻵثار: منطقة آثار الهرم وأبو الهول آمنة تماما من خطورة المياه الجوفية

أكد رئيس الإدارة المركزية لأثار القاهرة والجيزة بوزارة اﻵثار كمال وحيد، أن منطقة آثار الهرم آمنة تماما فی الوقت الحالي من خطورة المياه الجوفية، وأن منسوب المياه الحالی تحت تمثال أبوالهول منخفض إلی 7 أمتار بدءا من أرضية التمثال، كما اختفت الطيور التی كانت تقف علی التمثال وذلك بعد البدء فی تنفيذ مشروع المياه الجوفية بالمنطقة.

وأوضح وحيد فی تصريح صحفي اليوم، ردا علی ما أثير مؤخرا عن وجود مياه جوفية فی منطقة أبوالهول بالشكل الذی یضره، أن المياه الجوفية كانت تمثل مشكلة كبيرة فی منطقة أبو الهول والجبل القبلی باعتبارهما أقل المناطق انخفاضا، وفی ضوء هذا تحركت الجهات المسئولة بوزارة الأثار للحد من خطورة المياه الجوفية علی الأثار بمنطقة الهرم.

وأضاف أنه تم البدء فی تنفيذ مشروع علی مرحلتين، الأولی تمت بالتعاون مع كلية الهندسة حيث قامت بتنفيذ مشروع سريع للحد من خطورة المياه الجوفية فی منطقة أبو الهول والجبل القبلی من خلال حفر 9 آبار لشفط المياه من هذه المنطقة، فيما قامت وزارة اﻵثار فی المرحلة الثانية بإجراء دراسة جدوی لمشروع ضخم بالتعاون مع المعونة الأمريكية للقضاء علی هذه المشكلة.

وأشار إلی أنه تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف مديری المنطقة والأثريين والمهندسين بقطاع المشروعات، وتم تحديد أماكن لحفر 18 بئرا لخفض المياه الجوفية من منطقة أبو الهول والجبل القبلی، حيث قامت وزارة الأثار بعمل مجسات لتلك المناطق للتأكد من خلوها من الأثار وبناء علی ذلك تم حفر 15 بئرا لمنطقة أبو الهول وذلك أمام معبد الوادی للملك خفرع ومعبدأبو الهول و منطقة الباحة وبجوار الصوت والضوء وبجوار سور جبانة المسلمين الحديثة وعلی الطريق الأسفلتی الصاعد من أبوالهول للمنطقة وأيضا حفر 3 آبار فی منطقة الجبل القبلی.

وأكد أنه تم الانتهاء من المشروع والبدء فی شفط المياه فی 30 أبريل 2012 وتم الحد تماما من مشكلة المياه الجوفية بالمنطقه والثبات علی المنسوب المناسب لطبيعة الأثر حتی لا يتأثر بزيادة المياه الجوفية أو انخفاضها إلی أعماق بعيدة ، مشيرا إلی أن أحدی الشركات المتخصصة فی هذا المجال تقوم بالأشراف علی كامل المشروع وتتم بتوجيهات من الدكتور ممدوح الدماطی وزير اﻵثار أخذ قراءات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة المشروع وثبوت المياه علی عمق معين من مستوی سطح البحر ويتم أيضا إجراء صيانة دورية للأبار والطلمبات كل عام للتأكد من عملها بكفاءة.

وذكر المركز المركز الإعلامي لمنطقة آثار الهرم انه كان هناك 3 أسباب رئيسية لتلك المشكلة التی تم حلها وهی أرض الجولف وتم عمل اللازم لها من مشروع ضخم لتحويل الصرف لها للصرف الصحی ، والتسريبات الناتجة عن عدم توصيل بعض الأهالی بنزلة السمان للصرف الصحی وقامت محافظة الجيزة بالعمل علی توصيلهم وربطهم بالخط الرئيسی إلی جانب ترعة المنصورية وذلك بعد تغطيتها وعمل خرسانات فی الجوانب مما أدی لزيادة المنسوب غرب ترعة المنصورية فتم حفر أبار موازية لها لتصريف المياه.

ووجهت منطقة أثار الهرم الدعوة لكل من يحب الوقوف علی الحالة الراهنة لمنطقة أبوالهول والتأكد علی الواقع من خلوها تماما من المياه الجوفية.