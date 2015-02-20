استشارى جراحة عيون: ضعف الشبكية أحد مضاعفات مرض السكرى

يعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم نتيجة أسباب وعوامل عديدة، كما يتميز السكرى بأنه من الأمراض التى ينتج عنها مضاعفات كثيرة على أعضاء الجسم بأكلمة خاصة العين.

مضاعفات السكر على العين

قال الدكتور عمرو فوزى استشارى جراحة أمراض العيون، إن مشاكل العين التى تصيب الإنسان نتيجة مضاعفات مرض السكرى كثيرة، وتحدث دائما نتيجة أهمال مريض السكرى تلقى علاجة بصورة منتظمة.

تأثير السكرى على العين

وأشار الدكتور عمرو فوزى إلى أن هناك أمراض عيون كثيرة يصاب بها مرضى السكرى، نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكلوز بالدم، والتى لها تأثيرعلى صحة العين أهمها:

1) عدسة العين:

الأشخاص المصابون بالسكرى أكثر عرضة للإصابة بعتامة عدسة العين، التى يطلق عليها "المياه البيضاء"، التى تحدث نتيجة تأثير ارتفاع نسبة الجلوكلوز بالدم.

2) قرنية العين:

مريض السكرى أكثر عرضة لحدوث اختلال فى خلايا قرنية العين عن غيره نتيجة ارتفاع نسبة السكر بالدم.

3) شبكية العين:

ضعف شبكية العين أكثر أمراض العيون التى يصاب بها مريض السكر نتيجة ارتفاع نسبته بالدم.

نصائح لتحنب مضاعفات مرض السكر على العين

وفى النهاية يقدم الدكتور عمرو فوزى بعض النصائح، التى يجب على مرضى السكر اتباعها، لتجنب التعرض لمضاعفات العين ومنها:

1) المتابعة الدورية لمريض السكرى للاطمئنان على صحة العين بصفة مستمرة.

>2) إجراء فحوصات طبية على العين بصفة دورية للكشف المبكر فى حالة حدوث أى مشاكل بالعين.

>3) يجب على مريض السكرى أن يواظب على تناول الأدوية الخاصة بمرض السكرى، لضمان انتظام نسبة السكر فى الدم.

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