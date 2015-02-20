أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير خارجية الأردن: حرب عالمية ثالثة ضد داعش

Google+ Print
وزير خارجية الأردن: حرب عالمية ثالثة ضد داعش وزير خارجية الأردن: حرب عالمية ثالثة ضد داعش

كيري و وزير الخارجية الأردني

قال وزير الخارجية لااردني، ناصر جودة، اليوم أن الحرب ضد تنظيم داعش، تعتبر حربا عالمية ثالثة بشكل من الأشكال حيث أن هناك مقاتلين من 90 جنسية يقاتلون إلى جانب التنظيم مقابل التحالف الدولي الذي يضم 65 دولة.

وتابع جودة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، جون كيري هذه حربنا، هذه الحرب بحاجة إلى وقفة عربية إسلامية، ولكن دون حلفائنا الدوليين لا يمكننا خوضها ولا يمكننا القضاء على هذا الشر.

من جهته قال كيري نحن ببساطة لم نتمكن من العثور على دولة أكثر إصرارا على الوقوف وإنجاز المهمة أكثر من ملك الأردن، عبدالله الثاني، وأود أن أعبر وبالنيابة عن الشعب الأمريكي عن غضبنا من الوحشية الرهيبة التي قتل فيها الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حسب ما ذكر موقع سي إن إن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا