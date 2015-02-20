وزير خارجية الأردن: حرب عالمية ثالثة ضد داعش

قال وزير الخارجية لااردني، ناصر جودة، اليوم أن الحرب ضد تنظيم داعش، تعتبر حربا عالمية ثالثة بشكل من الأشكال حيث أن هناك مقاتلين من 90 جنسية يقاتلون إلى جانب التنظيم مقابل التحالف الدولي الذي يضم 65 دولة.

وتابع جودة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، جون كيري هذه حربنا، هذه الحرب بحاجة إلى وقفة عربية إسلامية، ولكن دون حلفائنا الدوليين لا يمكننا خوضها ولا يمكننا القضاء على هذا الشر.

من جهته قال كيري نحن ببساطة لم نتمكن من العثور على دولة أكثر إصرارا على الوقوف وإنجاز المهمة أكثر من ملك الأردن، عبدالله الثاني، وأود أن أعبر وبالنيابة عن الشعب الأمريكي عن غضبنا من الوحشية الرهيبة التي قتل فيها الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حسب ما ذكر موقع سي إن إن.