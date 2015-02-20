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موجز أخبار محافظات مصر.. تظاهر المواطنين بالإسكندرية لدعم الدولة ضد الإرهاب

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موجز أخبار محافظات مصر.. تظاهر المواطنين بالإسكندرية لدعم الدولة ضد الإرهاب موجز أخبار محافظات مصر.. تظاهر المواطنين بالإسكندرية لدعم الدولة ضد الإرهاب
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن مصدرًا طبيًا بصحة بنى سويف أكد نقل "محمد جمال أحمد"، 22 سنة، مجند بقوات الأمن ويقيم بمحافظة أسيوط، إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة، وذلك عقب إصابته بطلق نارى أدى إلى حدوث تهتك بعظمة الترقوة فى الصدر.

وأكد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، أن حدود الغربية المشتركة مع ليبيا مؤمنة تمامًا عن طريق القوات المسلحة التى تؤمن حدودنا برًا وجوًا وبحرًا، ولن تسمح بأى اختراق أو تعدٍّ عليها.

وتظاهر العشرات من المواطنين بساحة القائد إبراهيم اليوم عقب صلاة الجمعة، لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب ولدعم الجيش والشرطة فى معركتها ضد الجماعات الإرهابية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع خبراء المفرقعات، مساء أمس الخميس، من العثور على قنبلتين جديدتين بجوار مكان القنبلة الأولى بجوار مسجد الشريعى بمركز سمالوط.

وإلى أهم الأخبار:
>نقل مجند بنى سويف المصاب بطلق نارى إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة
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القوى العاملة: وفرنا 33 ألف فرصة عمل للشباب العائدين من ليبيا
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وقفة بـ"القائد إبراهيم" فى الإسكندرية لدعم الدولة فى الحرب ضد الإرهاب
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العثور على قنبلتين جديدتين بمحيط انفجار القنبلة الأولى بسمالوط فى المنيا
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