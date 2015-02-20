"إتيكيت" الملابس الشتوية

تقي ملابس الشتاء، كالقبعات والمعاطف والقفازات، من لسعات البرد والأمطار. لكن، عند ارتداء هذه الأزياء، يجدر التقيّد بالأصول الآتية، التي تطلع قارئات "سيدتي نت" عليها خبيرة "الإتيكيت" السيدة نادين ضاهر:

- من اللائق نزع القبعة عن الرأس، فور الدخول إلى الأماكن المغلقة.

- يفضّل إغلاق المظلّة قبل الصعود في وسائل النقل، أو الدخول إلى مكان مغلق، مع الحرص على وضعها في المكان المخصّص لها، تلافياً لئلا تبلّل الأرضية. ويجب الحرص عند استعمال المظلة، على عدم اصطدامها بمظلات المارة في الشارع.

- لا تحبّذ مصافحة الآخرين، فيما المرء يرتدي زوجين من القفازات، إلا إذا كان على الطريق. بمجرد الدخول إلى أي مكان مغلق، يجب خلع القفازات، مباشرةً.

- يجب خلع المعطف فور الدخول إلى المكان المقصود، مع إعطائه للموظف لتعليقه، أو وضعه على الكرسي الفارغ، أو تعليقه على الكرسي وراء الظهر.

- في حال اتساخ الحذاء بالماء المتراكم على الطريق، يُفضّل الاستفسار عن إمكانية خلع الحذاء قبل الشروع بالدخول إلى منزل المضيف. وفي المقابل، يجدر بالأخير أن يؤمّن البديل.

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