بالصور: معالم "استوكهولم" و"برلين" لرحلة سياحية ممتعة

رافقي "سيدتي نت" بجولة سياحيّة للتعرّف على معالم كلّ من: "استوكهولم" و"برلين":

1- "استوكهولم": عاصمة السويد، وإحدى أكبر مدنها، والبقعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان فيها.

تتمتع "استوكهولم" بمناخ قاري رطب، فصيفها حار ومشمس، وشتاؤها بارد، وربيعها وخريفها معتدلان.

تاريخ "استوكهولم" غنيّ بالحضارة والثقافة، فيما تجمع أبنيتها بين العمارة الكلاسيكية والحديثة.

من بين أشهر معالمها السياحية:

- متحف "فاسا" البحري: يقع هذا المتحف على جزيرة "ديورجاردن"، ويصنّف من بين المتاحف الأكثر زيارةً في الدول الاسكندنافية، حيث يعرض السفينة الحربية الشراعية التي غرقت في رحلتها الأولى في مرفأ السويد. يعود تاريخ بناء هذه السفينة إلى القرن السابع عشر.

يستقبل "فاسا" الزائرين كلّ أيّام الأسبوع، وذلك من 1 سبتمبر/أيلول إلى 31 أيار/مايو، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، ومن 1 حزيران/يوليو إلى 31 آب/أغسطس من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء.

- "كالتر هوسيت": افتتح مركز "كالتر هوسيت" الثقافي في سنة 1974، وهو يستضيف العديد من الفعاليات المناسبة للفئات العمرية كافة، فضلا ًعن إحياء عروض الحفلات الموسيقية والمناقشات الأدبية والأفلام المصورة.

في الطبقة الرابعة منه، تتمركز مكتبة للأطفال بعنوان "غرفة الأطفال". كما يمكن لزائره احتساء فنجان القهوة في "مقهى بانوراما" التابع له.

- "كينغز جاردن": تقع استراحة "كيتغز غاردن" في وسط العاصمة السويدية، وتتضمّن مجموعة من المقاهي والمطاعم في الهواء الطلق، ما يجعلها واحدة من العناوين الأكثر شعبية. كما تستضيف الحفلات الموسيقية خصوصاً في الصيف، في حين تقدّم حلبة للتزلج على الجليد خلال الشتاء.

تنقسم إلى 4 مساحات: ميدان "شارل الثاني عشر" ونافورة "مولين" وساحة" تشارلز الثالث عشر" وينبوع "ولودارسكس".

2- "برلين": عاصمة جمهورية ألمانيا، وثاني أكبر مدن الاتحاد الأوروبي بعد العاصمة البريطانية "لندن".

تعدّ "برلين" من المناطق ذات الحرارة المعتدلة، حيث تتمتع بصيف دافئ، وشتاء بارد، وتشتهر باحتوائها على عدد كبير من المنشآت الثقافية، التي يتمتع العديد منها بشهرة واسعة في أرجاء العالم، وأهمّها:

- "المتحف المصري": يحوي مجموعة من المصنوعات اليدوية المصرية القديمة، منها التمثال الشهير للملكة "نفرتيتي"، كما يعرض مجموعة من اللوحات، التي تنقل انطباعاً عن البيئة القديمة والحياة اليومية، فضلاً عن تماثيل الفراعنة وكبار المسؤولين، والتوابيت المزينة، والنصوص الأدبية والاقتصادية .

يفتح "المتحف المصري" أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

- بوابة "براندينبيرغ": من أبرز معالم "برلين"، تقع في الجزء الغربي من وسط المدينة، وكانت صمّمت من قبل كارل غوتهارد لانغانس في سنة 1791، بهدف تقسيم برلين إلى شرقية وأخرى غربية خلال الحرب الباردة.

- "تيرجارتين": هي حديقة عامة تقع وسط العاصمة، وتمتد على نحو 2.1000 كيلومتر مربع.

تشكّل "تيرجارتين" الوجهة المثالية للمحليين والزائرين، للاستمتاع بنزهة في الهواء الطلق وركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة. وفي الشتاء، يمكنك التزلج على البحيرات في داخل الحديقة، إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

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