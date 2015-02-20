Jennifer Lawrence في 5 نصائح جمالية

حصلت النجمة الأمريكية الشابة Jennifer Lawrence على قاعدة جماهيرية ضخمة في فترة زمنية قصيرة، وذلك لرقة ملامحها وأناقة إطلالتها التي تزيد جاذبية في كل ظهور لها. ولعل أكبر دليل على ذلك هو حصولها على المركز الأول بين المشاهير في عملية البحث على شبكة Google . فهي لا تتبع الأساليب الغير مألوفة أو المبالغ فيه لتظهر جميلة، وإنما تعتمد على الماكياج البسيط الذي يبرز جمال الملامح ورقة الإطلالة.

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فما الذي يمكننا أن نتعلمه من أمور الجمال من مثال الجاذبية والأناقة لهذا العام Jennifer Lawrence!! إليك أشهر دروسها التجميلية:

-الدرس 1) إنّ عملية الحصول على شعر قصير لا يعني الملل والرتابة على الإطلاق، وإنما تحتاجين إلى بعض الإبداع باستخدام خطوات ابتكارية بسيطة. فالشعر المثبت باستخدام دبابيس الشعر الجذابة أو الكعكة المرفوعة بأسلوب عفوي مبتكر قد تكون غاية في الجاذبية والأناقة حتى في السهرات والحفلات.

-الدرس 2) حتى وإن كانت إحدى الإطلالات لا تمثل شخصيتك، فعليك القيام بها بين الحين والآخر لتشعري بالقليل من التجديد، الجمال والجاذبية.

-الدرس 3) إذا أردت أن تحصلي على الإطلالة الكاملة فأنت بحاجة إلى استخدام الملابس المناسبة والمقترنة مع الإكسسوارات المناسبة، فحتى وإن كنت تمتلكين ملابس بسيطةً ستكون غاية في الرقة إذا اقترنت بالشيء الصحيح.

-الدرس 4) على الرغم من صيحات الجمال المتعددة فيما يتعلق بطلاءات الأظافر ستكونين أنيقة بالتأكيد مع اختيار الألوان الكلاسيكية .

-الدرس 5) لا تنتظري نمو شعرك وإنما عليك التمتع به كما هو، فيمكنك استخدام العديد من أدوات التصفيف ومنتجاته للحصول على شعر أروع، بينما قد تستغرقين سنوات وسنوات حتى ينمو شعرك. لذا عليك التمتع به كما هو ولا تنتظري شعرك القصير حتى ينمو.

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