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محافظ المنيا يستقبل وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للفنون لتقديم العزاء لأهالي الشهداء ليبيا

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محافظ المنيا يستقبل وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للفنون لتقديم العزاء لأهالي الشهداء ليبيا محافظ المنيا يستقبل وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للفنون لتقديم العزاء لأهالي الشهداء ليبيا

 

استقبل اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للفنون “يونارتس”، اليوم  الجمعة، حيث قدم الوفد واجب العزاء لأسر وأهالي شهداء الإرهاب الغاشم من أبناء المحافظة.

ويبحث الوفد تقديم دعم ومساعدات في صورة مشروعات صغيرة لتعُين أسر الشهداء على الحياة بعد فقدان عائلهم بهدف وضع حلول عملية لتنميه قري الشهداء.

وضم الوفد عدد من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين ورموز العمل العام بالإضافة إلى ممثلي من هيئات ومنظمات منها منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

ومن جانبه، أكد المحافظ أن أثبتت أنها قادرة وقوية ولا يستطع احد أن يكسر إرادتها وعزيمتها ، موضحا أن الشعب بوحدته مع الجيش يصنعون أعظم ملحمة وأعرب عن شعوره بالفخر والانتماء لهذا البلد.

وطالب الجميع بالحفاظ على مصر لأن مصر صارت الأمان والملاذ للمنطقة بأكملها، وهناك دول عديدة حاربت الإرهاب بشكل صوري فقط أما مصر فهي الدولة الوحيدة التي تحارب بقوة وعقيدة وإخلاص.

وشدد المحافظ، أنه لا تفاوض ولا سياسة مع الإرهابيين، موضحًا أن الآلام لازالت تغمرنا ولكن من الضروري التركيز حاليا على الآمال لتنمية بلدنا وأوضح أن المنيا ستستضيف يومي 25-26 الجاري مؤتمرا اقتصاديا لبحث فرص الاستثمار في إقليم شمال الصعيد للعمل على فتح المجال
> لتوفير فرص عمل للشباب في المرحلة القادمة لمساعدة أبنائنا في الحياة والاستقرار في وطنهم بعيداعن المخاطرة بأرواحهم.

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للفنون في الشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس الوفد، إن الزيارة تستهدف تقديم واجب العزاء لأهالي الشهداء ودراسة وبحث الحلول العملية لتقديم مساعدات لأسر الشهداء، وإيمانا من المشاركين بأهمية نبذ العنفوالإرهاب والتعصب بكافة أشكاله والحث على السلام والتعايش السلمي بين البشر.

 

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