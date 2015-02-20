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محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد عدد من المنشآت بأرمنت‎

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محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد عدد من المنشآت بأرمنت‎ محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة ويتفقد عدد من المنشآت بأرمنت‎

الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر

تفقد الدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، عدد من المنشآت الحكومية بمركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة بعد أن أدى صلاة الجمعة بالمسجد العتيق دون أن يخطر أحد من مسئولي المحافظة حيث كان المسئولين التنفيذيين في انتظاره بمسجد أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر .

والتقي المحافظ خلال جولته بمدينة أرمنت عدد كبير من المواطنين واستمع إلى شكاواهم ووعد بحل المشكلات التي تعاني منها المدينة في أسرع وقت .

وتفقد المحافظ خلال جولته بمدينة أرمنت مستشفي أرمنت العام وشارع السوق ومركز شرطة ارمنت ونادي الرماية التابع لمصانع سكر ارمنت والذي يستضيف بطولة الرماية الدولية.

وكلف المحافظ رئيس مجلس المدينة علي الجزار علي الجزار بالتنسيق مع مدير مصانع سكر ارمنت، لتنظيف الشوراع من القمامة الناتجة عن ناقلات قصب السكر إلي المصانع وإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

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