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شبكة كردية: تطبيق “داعش” لعقوبة التدخين توقع 12 قتيلًا من عناصره

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شبكة كردية: تطبيق “داعش” لعقوبة التدخين توقع 12 قتيلًا من عناصره شبكة كردية: تطبيق “داعش” لعقوبة التدخين توقع 12 قتيلًا من عناصره

داعش_أرشيفية

أدى خلاف بين مسلحي تنظيم داعش الإرهابي حول تطبيق عقوبة بحق عدد من المدخنين بقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك شمال العراق إلى مقتل 12 من عناصر التنظيم.

ونقلت ”رووداو” الكردية عن شهود عيان قولهم إن “تنظيم داعش ألقى القبض على بعض المدخنين الليلة الماضية، وقام بتنفيذ العقوبة بحقهم، بجلد البعض، والبعض الآخر الذين كانوا قد تم تحذيرهم مسبقًا، قرر التنظيم قطع أصابعهم”.

وأضافت أن بعض عناصر التنظيم عارضت تنفيذ حكم قطع الأصابع، واعتبروا ذلك لا يعد حكمًا شرعيًا، مما أدى إلى نشوب شجار بالأسلحة بين عناصر التنظيم، ما تسبب في مقتل 12 مسلحًا من الطرفين المختلفين.

يذكر أن تنظيم داعش اجتاح في يونيو الماضي عددًا من محافظات شمال وغرب العراق وارتكب جرائم ضد الإنسانية في هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية، ومن خالفه في المنهج حتى من العراقيين المسلمين السنة، وادعى أنه جاء لإعادة “الخلافة الإسلامية” ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي نفسه “خليفة للمسلمين”، وأعلن “الدولة الإسلامية في العراق والشام” والتي تم اختصارها بكلمة داعش، وبدأ سيطرته على مناطق الأغلبية السنية في العراق، ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى “405″ كم شمال العاصمة بغداد، في 10 يونيو 2014، وتمدد إلى محافظات نينوي صلاح الدين وكركوك وديالي والأنبار مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة في العراق.

أ ش أ

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