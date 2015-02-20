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الكالتشيو مع المحمودي - ثنائي الذهب في الجنوب وجوارين وصلاح أحرار

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الكالتشيو مع المحمودي - ثنائي الذهب في الجنوب وجوارين وصلاح أحرار الكالتشيو مع المحمودي - ثنائي الذهب في الجنوب وجوارين وصلاح أحرار

شهدت الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي سقوط المتصدر يوفنتوس ووصيفه.

روما في فخ التعادل على يد تشيزينا وبارما متذيلي الترتيب ، يوفي أجبره تشيزينا على التعادل بهدفين لمثلهما وسط وجود فراغات كبيرة في نصف ملعبه أما روما فتعادل على أرضه سلباً أمام بارما في غياب القائد توتي.

على الناحية الأخرى استمر إنتر في عروضه الجيدة مؤخراً واستمر ميلان في عروضه السيئة وقدم النجم المصري محمد صلاح مباراة رائعة مع فريقه فيورنتينا أمام ساسولو.

الخطة الأفضل لنابولي ومستقبل حراسة مرمى إيطاليا مع حارس جنوى بيرين وفقرة الذكريات مع الظاهرة البرازيلية رونالدو ، كل هذا تجدوه في الحلقة الجديدة من برنامج الكالتشيو مع المحمودي.

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