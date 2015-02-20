' نيمار لديه كل الإمكانيات ليصبح مثل ميسي '

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أن زميله المهاجم نيمار يستطيع الوصول لمستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يرى راكيتيتش أن ميسي هو اللاعب الأفضل على مستوى العالم، ولكن يستطيع نيمار أن يصل لمستوى الساحرالأرجنتيني في المستقبل.

قال الدولي الكرواتي لإذاعة (كادينا سير) الإسبانية:"ميسي هو الأفضل، الكل يستطيع رؤية ذلك".

واستدرك"ميسي لاعبا فريدا من نوعه..لن يتكرر".

وأضاف"نيمار؟..لديه كل الإمكانيات حتى يصبح مثل ميسي، مازال صغيرا جدا وحاليا هو لاعب مهم جدا للفريق، وسيصبح أفضل وأفضل في المستقبل".

يذكر أن نيمار لعب 29 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم سجل خلالها 24 هدفا.