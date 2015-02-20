أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' نيمار لديه كل الإمكانيات ليصبح مثل ميسي '

Google+ Print
' نيمار لديه كل الإمكانيات ليصبح مثل ميسي ' ' نيمار لديه كل الإمكانيات ليصبح مثل ميسي '

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أن زميله المهاجم نيمار يستطيع الوصول لمستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يرى راكيتيتش أن ميسي هو اللاعب الأفضل على مستوى العالم، ولكن يستطيع نيمار أن يصل لمستوى الساحرالأرجنتيني في المستقبل.

قال الدولي الكرواتي لإذاعة (كادينا سير) الإسبانية:"ميسي هو الأفضل، الكل يستطيع رؤية ذلك".

واستدرك"ميسي لاعبا فريدا من نوعه..لن يتكرر".

وأضاف"نيمار؟..لديه كل الإمكانيات حتى يصبح مثل ميسي، مازال صغيرا جدا وحاليا هو لاعب مهم جدا للفريق، وسيصبح أفضل وأفضل في المستقبل".

يذكر أن نيمار لعب 29 مباراة مع البلوجرانا هذا الموسم سجل خلالها 24 هدفا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع