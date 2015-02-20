أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أكاديمية أرسنال .. أول خطوات هنري التدريبية

Google+ Print
أكاديمية أرسنال .. أول خطوات هنري التدريبية أكاديمية أرسنال .. أول خطوات هنري التدريبية

التحق النجم المعتزل مؤخرا تييري هنري بأكاديمية أرسنال في منصب تدريبي، ليعود مرة أخرى للنادي الذي تألق معه طوال مسيرته في الملاعب.

هنري والذي اعتزل ديسمبر الماضي بدأ عمله كمدرب في أكاديمية أرسنال وذلك تمهيدا لأن يصبح مديرا فنيا في المستقبل.

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال للصحفيين:"هنري يبدأ أولى خطواته كمدرب".

وأضاف"من الجيد أن يدرب هنري صغار النادي، كل لاعبي النادي القدامى مرحب بهم من أجل العودة والحصول على الشارة التدريبية".

واستدرك"نحن سعداء بوجود هنري".

وكان هنري قد قضى ثمانية مواسم في أرسنال توج خلالها بلقب الدوري مرتان وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات قبل أن ينضم لفريق برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع