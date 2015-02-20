أكاديمية أرسنال .. أول خطوات هنري التدريبية

التحق النجم المعتزل مؤخرا تييري هنري بأكاديمية أرسنال في منصب تدريبي، ليعود مرة أخرى للنادي الذي تألق معه طوال مسيرته في الملاعب.

هنري والذي اعتزل ديسمبر الماضي بدأ عمله كمدرب في أكاديمية أرسنال وذلك تمهيدا لأن يصبح مديرا فنيا في المستقبل.

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال للصحفيين:"هنري يبدأ أولى خطواته كمدرب".

وأضاف"من الجيد أن يدرب هنري صغار النادي، كل لاعبي النادي القدامى مرحب بهم من أجل العودة والحصول على الشارة التدريبية".

واستدرك"نحن سعداء بوجود هنري".

وكان هنري قد قضى ثمانية مواسم في أرسنال توج خلالها بلقب الدوري مرتان وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات قبل أن ينضم لفريق برشلونة.