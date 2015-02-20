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برشلونة يطلق إسم فيلانوفا على ملعب التدريبات

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برشلونة يطلق إسم فيلانوفا على ملعب التدريبات برشلونة يطلق إسم فيلانوفا على ملعب التدريبات

أطلق نادي برشلونة اعتبارا من اليوم الجمعة إسم تيتو فيلانوفا على ملعب التدريبات رقم واحد بمدينته الرياضية.

الملعب الرئيسي لتدريبات برشلونة (سانت جوان ديسبي) تغير إسمه ليصبح (ملعب تدريب تيتو فيلانوفا)، وذلك تكريما من النادي لمديره الفني السابق.

وكان فيلانوفا قد وافته المنية إبريل الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تسبب المرض في ابتعاده عن تدريب البلوجرانا بعدما قاده موسم 2012-2013 خلفا لبيب جوارديولا.

وشهد افتتاح الملعب بمسماه الجديد حضور أقارب وأصدقاء فيلانوفا، وكذلك رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو وكل أعضاء الفريق الأول للبرسا

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