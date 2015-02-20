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إيقاف إبراهيموفيتش

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إيقاف إبراهيموفيتش إيقاف إبراهيموفيتش

تلقى زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد الخطأ الذي ارتكبه ضد فريق سانت إيتيان يناير الماضي.

وسيغيب "إبرا" عن فريقه باريس سان جيرمان في مواجهتي موناكو الشهر القادم ببطولتي الدوري والكأس المحليتين.

وتتعلق العقوبة بتلقي إبرا البطاقة الصفراء أمام سانت إيتيان يوم 25 يناير الماضي، والتي رأت اللجنة الانضباطية أن الواقعة تستحق عقابا منفصلا للدولي السويدي.

وسيكون لاعب ميلان السابق متاحا لمدربه لوران بلان في المواجهة القادمة أمام تولوز مساء السبت بالجولة 26 من بطولة الدوري الفرنسي.

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