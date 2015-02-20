مانشستر بالمصري – الأجنحة مع المهاجم روني.. ضوء في نهاية النفق

الأداء هزيل؟ مع من يرى ذلك كل الحق.. مانشستر يونايتد الذي اشتهر باللعب السريع والممتع قديما، بات رتيبا مملا في استحواذه دون خلق فرص حقيقية لتسجيل الأهداف.

لكني أعتقد بأن هذا سيختلف كثيراً في الفترة القادمة، ذلك بالنظر إلى أن لويس فان جال المدير الفني للفريق، ولثلاث مباريات على التوالي قد غير طريقة اللعب.

بدأ يرضخ المدرب المخضرم لأمر واقع وهو أن مانشستر يونايتد يؤدي بشكل أفضل في وجود أجنحة، وهو بالضبط ما اعتاده جمهور يونايتد أيام سير أليكس فيرجسون.

كيف يؤثر اللعب بأجنحة على مانشيستر يونايتد على أداء الفريق؟

وجود جناح لا يمنح الفريق المزيد من العرضيات فقط.. بل يعطي حرية للاعب الوسط بالدخول للعمق لتقديم الزيادة العددية المطلوبة في الهجمة لضخم الخصم، أي يخلق ذلك التحرك من الجناح مهاجما إضافيا لنا.

هذا رأيناه في هدف هيريرا أمام بريستون نورث إيند، فقد كان بعيداً طوال المباراة عن منطقة الخطر حتى نزل أشلي يونج مما أعطاه حرية اكثر في الحركة وبالتالي قام بتسجيل هدف التعادل.

ثاني فوائد وجود جناح، تغطية الظهير إذا قرر التقدم للأمام، هذا ما رأيناه يحدث في مباراة بريستون نورث إيند ايضاً في تقدم فالنسيا المستمر مما أسفر عن تسجيل الهدف الثاني.

ثالث فوائد وجود جناح دفاعياً، هو أنه يمنح قوة أكبر في حالة حدوث هجمة مضادة، لأنه سيمنع تقدم الظهير وهو ما كان يمكن تداركه في هدف بريستون نورث إيند الأول والذي سجله الظهير الأيسر للفريق.

روني مكانه في خط الهجوم

أداء روني أمام بريستون لم يكن الأفضل، ولكنه بالتأكيد أفضل من فالكاو وفان بيرسي اللذان أخذا فرصتهما كاملة في الفترة الماضية.

لم يخلق الفريق العديد من الفرص ولكن لم تساعد تحركات أي من فان بيرسي أو فالكاو لاعبي الوسط لكي يمرروا لهما الكرة بعكس ما كان يفعل روني أمام بريستون.

روني يبذل قصارى جهده في اللعب في أي مركز يتم تكليفه إليه، ولكن خطورة مانشستر يونايتد الحقيقية تظهر فقط عندما يتقدم روني سواء كان مهاجماً أو خلف المهاجم.

أندير هيريرا ليس احتياطيا

أظهرت الإحصائيات بأن أندير هيريرا قد بدأ في خمس مباريات هذا الموسم، ولكنه سجل خمسة أهداف و صنع خمسة أهداف أيضاً.

وجود هيريرا يعني زيادة في التمريرات الدقيقة، فعالية أكثر في الهجوم و الدفاع كذلك.

ضوء في نهاية النفق

فان جال بدأ بالاقتناع والاستماع للأراء، قد لا يظهر ذلك علناً ولكن ما يحدث من تغييرات مؤخراً يعطينا انطباعاً بأن عند الهولندي المخضرم يقل شيئا فشيئا، الدليل على ذلك هو تنفيذ عكس ما كان يدافع عنه..

أولاً: اللعب بـ4 لاعبين في خط الوسط، بالرغم من أنه كان قد صرح بأن اللعب بهذه الخطة يفقد الفريق الكثير من الاتزان ولكن في النهاية استسلم لهذا الأمر.

ثانياً: الدفع بواين روني كمهاجم، قد تكون أول مباراة لروني كمهاجم تحت قيادة فان جال منذ مندة طويلة.

ولكن لا أعتقد بانها ستكون الأخيرة في ظل ضعف مستوى فان بيرسي و فالكاو هذا الموسم، ذلك بعدما ان قد صرح بأنه لا يسطيع اللعب بروني في المقدمة لاحتياجه له في خط الوسط.

نحن بصدد تغييرات كثيرة في المرحلة المقبلة، و نأمل بنهاية سعيدة لهذا الموسم في مركز يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا و الظفر ببطولة كأس إنجلترا.

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المحتوى مقدم من: الرابطة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد في مصر.

أحمد المعتز - Manchester United Supporters' Club - Egypt

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