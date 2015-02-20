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قطار نجع حمادى يدهس سيارة فى قنا ومصرع قائدها

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قطار نجع حمادى يدهس سيارة فى قنا ومصرع قائدها قطار نجع حمادى يدهس سيارة فى قنا ومصرع قائدها
شهدت محافظة قنا ظهر اليوم، حادث تصادم قطار قادم من نجع حمادى فى اتجاهه لمحافظة الأقصر، سيارة أمام قرية الحامدية مما أدى إلى مصرع قائد السيارة.

وذكر مصدر أمنى أن القطار رقم 746 القادم بنجع حمادى والمتجه إلى الأقصر بسيارة رقم 48393 نقل قنا، أثناء مرورها فى ممر غير قانونى بقرية الحامدية التابعة لمركز دشنا، مما أدى إلى مصرع قائدها، ونقله للمستشفى.

وأضاف المصدر أن حركة القطارات القادمة والمتجهة إلى الصعيد توقفت لبضعة دقائق، لحين انتشال الجثة ونقل السيارة.

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