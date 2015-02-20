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إقلاع أولى رحلات إعادة المصريين من القاهرة إلى تونس

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إقلاع أولى رحلات إعادة المصريين من القاهرة إلى تونس إقلاع أولى رحلات إعادة المصريين من القاهرة إلى تونس

 

أقلعت أولى رحلات إعادة المصريين الراغبين من العودة من ليبيا، مساء اليوم الجمعة، بقيادة الطيار أحمد عادل نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والكابتن محمد عليان مدير مركز العمليات المتكامل، للوقوف على كافة التجهيزات هناك لراحة الركاب والتنسيق مع السلطات التونسية، لتيسير كافة الاجراءات .

ورافق الطائرة عدد من رجال أمن شركة للطيران، متجهة إلى مطار جربا التونسى، وهى من طراز الايرباص 330 والتى تتسع لـ 286 راكبًا .

وكان وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال أعلن من خلال بيان صحفي، أن الطائرة سوف تقل مايقرب من 180 مصريا ممن عبروا الحدود الليبية التونسية ، واذا توافر أعداد اكثر سيتم إعادتهم على ذات الرحلة وفقا لسعة الطائرة .

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