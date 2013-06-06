ننشر الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 6 يونيو

القاهرة.. تبدأ اجتماعات الدورة الخامسة للمجلس الوزارى العربى للمياه بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى يمثلها وزير المياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أديس أبابا يعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتدى تعاونى عالى المستوى تحت شعار "شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية لما بعد عام 2015" بالتعاون بين إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبية.

القاهرة..يلتقى محمد كامل عمرو وزير الخارجية بنظيره الرومانى تيتوس كولارتين والذى يقوم بزيارة حاليا إلى مصر تستغرق يومين، حيث يتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة.. يلتقى أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى بوفد اتحاد أحزاب الخضر الأفريقية برئاسة د. فرانك هابينيزا رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذى.

القاهرة..تبدأ اجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى للدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزارى برئاسة السودان.

جدة..يتوجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى إلى روسيا، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لبحث الإعداد لمؤتمر "جنيف 2" الذى تعلق عليه آمال عريضة لحل الأزمة السورية.

القاهرة. . يرأس المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2013- 2014 التى يتوقع أن تصل استثماراتها إلى نحو51 مليار جنيه، لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.