أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تستنكر التفجيرات الإرهابية فى ليبيا

Google+ Print
الإمارات تستنكر التفجيرات الإرهابية فى ليبيا الإمارات تستنكر التفجيرات الإرهابية فى ليبيا
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم فى ليبيا وأودت بحياة العشرات وإصابة عدد آخر من المواطنين الليبيين .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية )وام( أن الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أمر بنقل المصابين للعلاج فى الخارج.

تجدر الإشارة إلى أنه وقع اليوم "الجمعة" ثلاث هجمات بشكل متزامن بمدينة القبة شرق ليبيا ، وفقا لما صرحت به مصادر أمنية فى مدينة بنغازى ، وقد أعلنت السلطات الليبية الحداد رسميا لمدة 7 أيام .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365