الإمارات تستنكر التفجيرات الإرهابية فى ليبيا

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرات الإرهابية التى وقعت اليوم فى ليبيا وأودت بحياة العشرات وإصابة عدد آخر من المواطنين الليبيين .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية )وام( أن الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أمر بنقل المصابين للعلاج فى الخارج.

تجدر الإشارة إلى أنه وقع اليوم "الجمعة" ثلاث هجمات بشكل متزامن بمدينة القبة شرق ليبيا ، وفقا لما صرحت به مصادر أمنية فى مدينة بنغازى ، وقد أعلنت السلطات الليبية الحداد رسميا لمدة 7 أيام .

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