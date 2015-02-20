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شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

 

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الخميس، في واشنطن بنظيره الامريكي كيري، حيث تناول معه تطورات العلاقات الثنائية في مختلف ابعادها ومجالاتها وأهمية سرعة عقد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما أحاطه الوزير شكري بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تناول مع الوزير كيري عددًا من القضايا الاقليمية في مقدمتها الوضع في ليبيا ومشروع القرار العربي في هذا الشأن وضرورة العمل علي محاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، فضلا عن تناول تطورات الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وسبل مكافحة ظاهرة الإرهاب.

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