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شكري يلتقي مدير عام وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث العلاقات بين البلدين

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شكري يلتقي مدير عام وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث العلاقات بين البلدين شكري يلتقي مدير عام وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية سامح شكري

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الخميس، جون برينن، مدير عام وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي.أي.إيه»، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة وعدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية “بدر عبد العاطي” أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل مع المسئول الامريكي تطورات العلاقات الثنائية ، واهمية سرعة عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وقرب انتهاء تنفيذ خارطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب، والحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول بشكل مفصل عدد من القضايا الإقليمية وعي رأسها تطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا وأهمية التعامل مع ظاهرة الارهاب المستشرية هناك ومشروع القرار العربي المطروح أمام مجلس الأمن، فضلا عن تطورات الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي هناك، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام في ظل تفشي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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