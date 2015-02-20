ضبط خلية إرهابية من 11 إخوانيًا نفذوا 10عمليات تحريبية بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فى 11 من عناصر جماعة الإخوان وراء تنفيذ 10 عمليات إرهابية في الدقهلية، كان آخرها إطلاق أعيرة نارية على سيارتى القول الأمنى المعين لتأمين طريق المنصورة – ميت غمر.

وقالت وزارة الداخلية إن عناصر الخلية سقطت وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبداخل خزينتهما 46 طلقة و3 جركن و4 زجاجات بلاستيك بداخلهم “بنزين” وكمية من المواد الكيميائية وكمية من المسامير وحقيبة بداخلها مُحدث صوت و2 كيس بارود و25 زجاجة مولوتوف و6 زجاجات إسبراى و5 قنبلة صوت و11 شمروخ وجنزير حديدى و20 بلية زجاجية ونبلة وأعلام خاصة بتنظيم الإخوان وغطاءات رأس ومسكات.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين اعترفوا بحرق أتوبيس رحلات خاص بكنيسة العذراء مريم بمنطقة ” دقادوس ” وحرق كشك بقالة بشارع الحرية ببندر ميت غمر وإشعال النيران بسيارتين تابعتان للجمعية التعاونية للبترول بقرية طنامل وإشعال النيران بمحطة تموين سيارات في ميت غمر وإستخدامهم أسلحة نارية لإرهاب العاملين بها وإشعال النيران بمحطة تموين سيارات بقرية الفرماوى وإشعال النيران فى العربة الأخيرة بالقطار 221 بمحطة قرية ميت الفرماوى وإلقاء عبوة صوتية أمام قسم شرطة ميت غمر وإلقاء عبوة صوتية أمام البنك الأهلى ووضع عبوة بها مواد معجلة للإشتعال على شريط السكة الحديد بمحطة ميت غمر