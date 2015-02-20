شكري يلتقي وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية

التقي سامح شكري، مساء أمس الخميس، في واشنطن بوزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية طوباياس، حيث تناول معه تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا نصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في مختلف ابعادها ومجالاتها خاصة الاقتصادية والتجارية وأهمية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث أكد الوزير البريطاني مشاركة بلاده في المؤتمر.

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> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير شكري تناول مع طوباياس عددا من القضايا الاقليمية في مقدمتها الوضع في ليبيا ومشروع القرار العربي في هذا الشأن وضرورة العمل علي محاربة التنظيمات الارهابية في ليبيا، فضلا عن تناول تطورات الازمة السورية والوضع في العراق واليمن وسبل مكافحة ظاهرة الارهاب.