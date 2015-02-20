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حركة “الشباب” الصومالية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على فندق بوسط مقديشيو

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حركة “الشباب” الصومالية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على فندق بوسط مقديشيو حركة “الشباب” الصومالية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على فندق بوسط مقديشيو

أرشيفية

أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة بالصومال مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف مسؤولين حكوميين ونوابا في البرلمان في فندق بالعاصمة مقديشو اليوم الجمعة.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز “نحن وراء الهجوم. استهدفنا مسؤولين حكوميين في الفندق. هذا جزء من عمليتنا في مقديشو.”

وكان ضباط شرطة أعلنوا اليوم إن سيارة ملغومة انفجرت خارج فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو وإن مهاجمين اقتحموا المبنى حيث كان يوجد وزراء ونواب.

وقال فرح عبد الله وهو نقيب بالشرطة “سمعنا أعيرة نارية بالداخل. أخشى أن يكون المهاجمون قد دخلوا أيضا الفندق… من السابق لآوانه معرفة الخسائر.”

وذكر ضابط شرطة آخر أن المهاجمين دخلوا المبنى. ولم تعلن أي جهة المسؤولية لكن طريقة الهجوم تشبه أساليب حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

أ ش أ

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