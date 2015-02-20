سوبر_افريقيا - عبد الظاهر: سجلت في مثل هذه المباريات من قبل .. أتمنى المشاركة

من الجزائر: أحمد الخولي - أبدى أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي رغبته في المشاركة مع الفريق بمباراة السوبر الإفريقي والتي سيواجه فيها وفاق سطيف الجزائري.

ويستعد عبد الظاهر المتواجد حاليا مع الأهلي بالجزائر لمباراة السوبر الإفريقي مساء السبت، إذ أكد جاهزيته التامة لخوض المباراة.

قال مهاجم إنبي السابق لـFilGoal.com:"أنا جاهز للمباراة وسأقدم كل ما عندي إذا شاركت".

وأضاف"أتمنى المشاركة في المباراة بعد ابتعادي عن بطولة الكونفدرالية والتي لم أكن مقيدا فيها".

وتابع"خضت نهائي دوري الأبطال 2013 مع الأهلي وأعلم جيدا قيمة هذه المباريات، أتمنى التتويج بالبطولة".

وسجل عبد الظاهر هدفا للأهلي في شباك أورلاندو بايرتس بنهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2013.

وأردف"الفوز باللقب ليس مستحيلا..مع احترامي لفريق وفاق سطيف، مواجهة الأهلي تمثل رهبة لأي نادي حتى ولو كان يلعب على أرضه وبين جماهيره".

وأتم"أثق في زملائي جدا في حال عدم مشاركتي، فهم مثلي يريدون التتويج بالسوبر السابع في تاريخ الأهلي، الأمر يحتاج للتركيز وبذل جهد مضاعف لأن سطيف يمتلك لاعبين مميزين إلى جانب خوضه للمباراة على أرضه".