سوبر_افريقيا - مدرب وفاق سطيف: سنفوز بدون ركلات ترجيح

من الجزائر: أحمد الخولي - يثق خير الدين ماضوي المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري في قدرة فريقه على الفوز أمام الأهلي خلال الوقت الأصلي للمباراة.

لن يحتاج وفاق سطيف إلى ركلات ترجيح للفوز بالسوبر الإفريقي، أو هكذا يؤمن مدرب الفريق بحسب تصريحاته قبل اللقاء المقرر إقامته يوم السبت.

خير الدين ماضوي مظفر بجائزة أفضل مدير فني في إفريقيا، ويرغب في استمرار مسيرته الناجحة مع سطيف بالظفر بالسوبر.

كان وفاق سطيف قد وصل للسوبر بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

أما الأهلي، فقد فاز بالكونفدرالية، وكان أول فريق مصري يحقق هذا اللقب