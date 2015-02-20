أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#سوبر_افريقيا - سعد سمير: مهمة الدفاع ستكون صعبة أمام طوفان سطيف

Google+ Print
#سوبر_افريقيا - سعد سمير: مهمة الدفاع ستكون صعبة أمام طوفان سطيف #سوبر_افريقيا - سعد سمير: مهمة الدفاع ستكون صعبة أمام طوفان سطيف

من الجزائر: أحمد الخولي- يعرف سعد سمير مدافع الأهلي أن وفاق سطيف سيقدم مباراة هجومية أمام الفريق الأحمر في السوبر مساء السبت.

لكن سعد سمير أيضا تعهد في تصريحاته لمراسل FilGoal.com بالجزائر بأن يشكل هو وزميله في الخط الخلفي مع شريف إكرامي حائطا للصد يقف أمام اندفاع وفاق سطيف.

وقال سعد سمير: "نعلم أن وفاق سطيف سيدخل المباراة بشكل هجوم قوي، مهمتنا لن تكون سهلة".

وأوضح المدافع الدولي "لكن مهمتنا أن نتصدى مع إكرامي لهذا الهجوم، وسنبذل قصارى جهدنا.. احترام المنافس ضروري، وعدم الخوف منه كذلك".

وأكمل "لاعبو وفاق سطيف سيتحلون بالحماس، هذا متوقع من فريق يلعب على أرضه.. لكننا نملك الخبرة للتعامل مع تلك المواقف".

ويدخل الأهلي اللقاء كبطل للكونفدرالية، وقد كان أول فريق مصري يحقق هذا اللقب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع