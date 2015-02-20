سوبر_افريقيا - سعد سمير: مهمة الدفاع ستكون صعبة أمام طوفان سطيف

من الجزائر: أحمد الخولي- يعرف سعد سمير مدافع الأهلي أن وفاق سطيف سيقدم مباراة هجومية أمام الفريق الأحمر في السوبر مساء السبت.

لكن سعد سمير أيضا تعهد في تصريحاته لمراسل FilGoal.com بالجزائر بأن يشكل هو وزميله في الخط الخلفي مع شريف إكرامي حائطا للصد يقف أمام اندفاع وفاق سطيف.

وقال سعد سمير: "نعلم أن وفاق سطيف سيدخل المباراة بشكل هجوم قوي، مهمتنا لن تكون سهلة".

وأوضح المدافع الدولي "لكن مهمتنا أن نتصدى مع إكرامي لهذا الهجوم، وسنبذل قصارى جهدنا.. احترام المنافس ضروري، وعدم الخوف منه كذلك".

وأكمل "لاعبو وفاق سطيف سيتحلون بالحماس، هذا متوقع من فريق يلعب على أرضه.. لكننا نملك الخبرة للتعامل مع تلك المواقف".

ويدخل الأهلي اللقاء كبطل للكونفدرالية، وقد كان أول فريق مصري يحقق هذا اللقب.