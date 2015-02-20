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#سوبر_افريقيا - عاشور: كلما مر الوقت.. كلما سيتوتر وفاق سطيف

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#سوبر_افريقيا - عاشور: كلما مر الوقت.. كلما سيتوتر وفاق سطيف #سوبر_افريقيا - عاشور: كلما مر الوقت.. كلما سيتوتر وفاق سطيف

من الجزائر: أحمد الخولي - يعول حسام عاشور نجم وسط الأهلي على خبرة فريقه في التعامل مع المواقف الصعبة، وذلك حتى يحقق لقب السوبر الإفريقي على حساب المضيف، وفاق سطيف.

سطيف يستقبل الأهلي في الجزائر يوم السبت للصراع على السوبر الإفريقي بعدما ظفر الفريق الأول بدوري الأبطال، وتوج رجال الشياطين الحمر بالكونفدرالية.

وقال عاشور عن اللقاء: "المباراة لن تكون صعبة فقط على الأهلي".

وأوضح "وفاق سطيف كذلك سيعاني من الضغوط.. فكلما مر الوقت ولم يسجل سيشعر بمزيد من التوتر".

وأردف "الحمل علي لن يكون هينا، لأن علي رد الهجوم مبكرا من جانب وفاق سطيف، وعلي ضبط إيقاع الأهلي في الوسط".

وأكمل "لكننا نملك من الخبرة ما يجعلنا نفوز.. فقد توجنا من قبل بهذا اللقب ست مرات، وبالتالي قادرون على قنص الكأس رقم سبعة".

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