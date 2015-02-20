سوبر_افريقيا - متعب: هدف مبكر سيربك وفاق سطيف .. ولابد من الهدوء مع الحكم

من الجزائر: أحمد الخولي - أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أن عامل الخبرة هو من سيحسم مباراة السوبر الإفريقي والتي سحل فيها المارد الأحمر ضيفا على وفاق سطيف الجزائري.

ويتواجد متعب صاحب هدف التتويج بكأس المونفدرالية، بالجزائر حاليا مع النادي الأهلي قبل موقعة السوبر مساء السبت أمام سطيف بطل دوري أبطال إفريقيا.

في تصريحات لـFilGoal.com قال مهاجم الأهلي:"الخبرة مطلوبة في مثل هذه المباريات".

واستدرك"نسعى لتحقيق اللقب، هو طموح مشروع بالنسبة لنا برغم خوض المنافس للمباراة على أرضه وبين جماهيره".

وأضاف"الخبرة هي التي تحسم هذه المباريات لأنها تساعدك على تحمل الضغط العصبي الذي يسببه الجمهور المساند لصاحب الأرض".

وتابع"تسجيل هدفا مبكرا سيجعلنا نصدر التوتر للاعبي الفريق الجزائري، ويجب التعامل بهدوء مع قرارات الحكم حتى لا يزداد الضغط عليه".

وأردف"فزنا على سيوي سبور في الثوان الأخيرة، لابد من التركيز واللعب بثقة حتى النهاية..لاعبو الأهلي يدركون ذلك جيدا لما يتمتعون به من خبرات تساعدهم في مثل هذه الأوقات الهامة".

وسيطمح الأهلي في تحقيق لقبه السابع في كأس السوبر بعد الفوز بها ست مرات سابقة آخرها العام الماضي على حساب الصفاقسي التونسي 3-2 باستاد القاهرة.