أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#سوبر_افريقيا – قبل مواجهة سطيف، ماذا فعل الأهلي في الجزائر؟

Google+ Print
#سوبر_افريقيا – قبل مواجهة سطيف، ماذا فعل الأهلي في الجزائر؟ #سوبر_افريقيا – قبل مواجهة سطيف، ماذا فعل الأهلي في الجزائر؟

عندما يحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف في كأس السوبر الإفريقي مساء السبت، سيبحث عن فوزه الأول بالجزائر منذ عشر سنوات.

فمنذ ذلك الحين لم يفز الأهلي خرج ملعبه على فريق جزائري، إذ لعب ثلاث مباريات، تعادل منها إثنان وخسر واحدة.

وكان اللاعب المعتزل محمد بركات هو صاحب هدف الأهلي في انتصاره الأخير بالجزائر، وذلك عندما سجل أمام اتحاد العاصمة في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 2005.

ولعب الأهلي لأخر مرة بالجزائر عام 2011 عندما تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

المارد الأحمر لعب في الجزائر تسع مباريات، فاز 3 وخسر في 4.

ولكن يتفوق الأهلي إجمالا على الفرق الجزائرية في كل المواجهات السابقة سواء في أو الجزائر، وذلك بتحقيقه الفوز 11 مرة من 20 مباراة لعبها أمام الأندية الجزائرية.

وخسر فقط في أربعة مباريات كلها كانت في الجزائر.

الأهلي VS وفاق سطيف

الأهلي واجه وفاق سطيف مرة واحدة من قبل كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1988.

فاز وقتها الفريق الجزائري على أرضه 2-0، ثم فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين سجلهما علاء ميهوب وربيع ياسين..قبل أن تمتد المباراة لركلات الترجيح ويفوز بها وفاق سطيف بعد إهدار محمد عبد الجليل ومحمود صالح ركلتين للأهلي.

وفاق سطيف فاز بعدها بلقبه الإفريقي الأول على حساب هارتلاند النيجيري في المباراة النهائية.

مصر VS الجزائر

وستكون مباراة السوبر مساء السبت هي الأولى في تلك المسابقة بين الأندية المصرية والجزائرية.

فقد التقت الفرق المصرية نظيرتها الجزائرية 73 مرة من قبل..فاز المصريون 30 وخسروا 19.

وفي مواجهة بطل إفريقيا الحالي وفاق سطيف، لعبت الفرق المصرية 8 مباريات، فازت 3 وخسرت 4.

وكان فريق طلائع الجيش هو آخر نادي مصري يلعب أمام وفاق سطيق وذلك حين واجهه بالدور نصف النهائي من دوري أبطال العرب 2007-2008.

فاز الجيش 2-1 بالقاهرة وخسر في الجزائر بهدف أحرزه مهاجم سطيف الحالي عبد الملك زياية.

بعدها حقق الفريق الجزائري لقب البطولة على حساب الوداد المغربي في المباراة النهائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي