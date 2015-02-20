يد - حكاية هاني هشام .. من حارس ثالث في الأهلي إلى الزمالك ' العقدة '

"الزمالك كان يمثل لنا عندما كنت حارسا في الأهلي عقدة .. مهما كان طموحنا، دائما يتوقف أمام فريق كبير يضم أسماء قوية مثل أحمد الأحمر" هكذا بدأ هاني هشام حارس الفريق الأبيض لكرة اليد حكايته.

الزمالك تعادل مع الأهلي في مواجهتهما بالدوري المصري لكرة اليد 18-18، وساهم في تقدم الأبيض طوال المباراة .. الحارس هاني هشام .. فما حكايته.

FilGoal.com يروي حكاية هاني هشام .. ومن أفضل منه شخصيا ليرويها؟

الموسم الماضي لم يكن يعلم أحد من هو هاني هشام، فقد كان الحارس الثالث في الأهلي، ولكن مع استقدام كريم هنداوي، ساهم بقوة في رحيله.

ويقول: "وصلني أكثر من عرض، ولكني فضلت الزمالك لعدة أسباب"، وأفند هاني هشام أسباب تفضيله الزمالك.

"الزمالك فريق بطولات، السنوات الماضية كلها تسيد كل الألقاب القارية والمحلية هذا السبب الرئيسي".

وتابع "لكن مع قدوم هنداوي، تأكدت أن فرصي ضعيفة للمشاركة بعدما كنت مع هادي رفعت نتنافس على المرمى بات الأمر أكثر صعوبة".

وأشار "اتفقت مع مسؤولي الزمالك على مبلغ معين ووجدت كل الاحترام .. بجانب استقبال رائع من اللاعبين .. وهذا ساعدني على الإجادة".

ثقة مدرب

أيمن صلاح المدير الفني للزمالك وحارس منتخب مصر الأسبق كان له دور كبير في تألق هاني هشام.

ويروي حارس الزمالك "وليد عبد المقصود كان الحارس الأساسي، وكنت أشارك قليلا معه، ولكن قبل مباراة الأهلي تحدث لي أيمن صلاح".

وأضاف "كنا نواجه سبورتنج قبل الأهلي بيومين في نادي الزمالك وانتهى اللقاء بالتعادل ولم أشارك".

كان يظن هاني هشام أنه لن يكون له دورا أمام الأهلي بعد أقل من 48 ساعة، ولكن في المران أخبره مدرب الزمالك بأنه سيحرس المرمى أمام فريقه السابق.

وأكد "ثقة أيمن صلاح فيّ جعلتني أقدم مباراة جيدة، فقد أخبرني بأنني أحفظ لاعبي الأهلي وكيفية التعامل معهم .. وفرصتي أفضل لقيادة الفريق".

وأشار هاني "المباراة كانت تسير بشكل جيد، كنت في قمة التركيز ولدي دافع خاصة مع كلمات لاعبي الأهلي بأنهم سيهزمونني".

لاعبو الأهلي بدأو يداعبون زميلهم السابق بحرب نفسية، ولكن حارس الزمالك تفوق فيها في أغلب المواجهات.

"سيبها تعدي بقى"

ويروي هاني هشام عن حديث طريف بينه مع محمد إبراهيم لاعب الأهلي ومنتخب مصر بين شوطي المباراة.

فقد قال له: "أنت بتتشطر على العيال الصغيرة لأنني لا أشارك .. فأجبته، حتى لو انت موجود مفيش حاجة هتدخل".

عقدة الزمالك

"عندما كنت لاعبا في الأهلي كان الزمالك يمثل لنا عقدة، مهما كان طموحنا فلابد أن نقف أمام عمالقة مثل أحمد الأحمر، حسن يسري، حمادة الروبي وغيرهم".

بتلك النظرة شكل الزمالك عقدة للأهلي في السنوات الماضية .. ولكنه الآن يبني فريق بحسب هاني هشام.

وأوضح "كنا أقرب من الأهلي للفوز لولا التحكيم، ولكن بالنسبة لي المباراة تمثل دفعة قوية لنا قبل مواجهة الأحمر يوم السبت، فالناس كانت تتوقع فوز الأهلي بفارق كبير".

المباراة كانت مؤجلة من الدور الأول، ويوم السبت تقام قمة جديدة بين الفريقين.

ويرغب هاني هشام في عدم تفريط فريقه في الفوز مثلما حدث في اللقاء الذي خطف فيه الأهلي هدف التعادل في الثانية الأخيرة من رمية جزائية.

رقم 1 من جديد

أيمن صلاح مدرب رائع، ويقوم ببناء فريق جديد للزمالك، ولهذا يعتمد على حمادة الروبي لتوجيه وتدريب حراس الفريق الأبيض.

ويرى هاني هشام أن فريقه سيعود ليكون رقم واحد في مصر وإفريقيا قريبا.

وأشار "أثق أن الموسم المقبل سيكون للزمالك .. الفترة التي لعبت فيها في الأهلي كان عقدتنا، وهذا سيعود لأننا في مرحلة بناء فريق والكل يعلم هذا .. معظم الأسماء صغيرة".

ولم ينضم أي لاعب من الزمالك لمنتخب مصر لكرة اليد في مونديال قطر، بينما ضم الأهلي ثمانية أسماء.

وأتم هاني تصريحاته "نريد أن نقدم مباراة قوية أمام الأهلي السبت من أجل جمهور الزمالك".