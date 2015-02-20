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#سوبر_افريقيا - مهاجم سطيف : الفوز على الأهلي ضروري لنتزعم إفريقيا

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#سوبر_افريقيا - مهاجم سطيف : الفوز على الأهلي ضروري لنتزعم إفريقيا #سوبر_افريقيا - مهاجم سطيف : الفوز على الأهلي ضروري لنتزعم إفريقيا

من الجزائر: أحمد الخولي - يبحث وفاق سطيف عن تزعم قارة إفريقيا، لكن حتى يحقق ذلك عليه أولا أن يقتنص الفوز من أحد أكبر أندية القارة، وهو الأهلي.

هذا ما يؤمن به لاعب وفاق سطيف بلعميري، وذلك في تصريحاته التي أدلى بها لمراسل FilGoal.com بالجزائر.

وجاءت التصريحات قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف في السوبر الإفريقي الساعة الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة.

وقال بلعميري عن المباراة: "هو لقاء صعب جدا.. لأن الأهلي فريق غير عادي".

ثم استدرك "لكن وفاق سطيف أيضا فريق غير عادي".

وأوضح "فزنا بدوري أبطال إفريقيا.. لكن علينا أيضا الظفر بالسوبر حتى نؤكد أننا زعماء القارة حاليا".

وأكمل "معنا الأرض (المباراة ستقام في الجزائر)، وسعداء جدا بهذه الميزة.. لكن الأهلي فريق متمرس، يملك الخبرة، ويعرف كيف يتعامل مع تلك المواقف، لهذا سنلعب بحذر".

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