العليا للانتخابات : استبعاد مرشحي النواب في حال عدم تقديم نتائج الكشف الطبى غدا

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة تطالب الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بضرورة الحصول على نتائج الكشف الطبى وتقديمها للجان المحافظات فى موعد أقصاة غداً السبت، مشيراً إلى أن من لم يتقدم بنتائج الكشف الطبى سيتم استبعاد أوراق ترشحه.

وأضاف مروان أن قائمتان تقدما بهما حزب «النور» و«فى حب مصر» عن جميع القطاعات بدوائر القوائم، وهناك 6 قوائم آخرى عن بعض القطاعات.

وأوضح مروان أن اللجنة ستقوم بفحص أوراق المرشحين الفردى والقوائم، مساء غداً السبت، وسيتم الفصل فى قبول أو عدم قبول أوارق المرشحين الفردى والقوائم بعد الانتهاء من عملية الفحص.