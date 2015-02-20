إندونيسيا تؤجل إعدام رجلين أستراليين متهمين بالإتجار في المخدرات

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تأجيل إعدام رجلين أستراليين متهمين بتهريب والإتجار فى المخدرات، فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، لأسباب وصفتها بـ”الفنية”.

ونقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم عن المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء الإندونيسى يوسف كالا قوله إن إعدام أندرو تشان وميوران سوكوماران، المتهمان بالإتجار فى المخدرات، سيتأجل لفترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر لأسباب فنية، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت هدد إندونيسيا فى وقت سابق من مغبة إعدام سوكوماران “33 عامًا” وتشان “31 عامًا”، مشيرًا إلى أن ذلك سيترتب عليه تبعات دبلوماسية محتملة.

أ ش أ