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كيف تتجنبى حدوث إجهاض أثناء السفر؟

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كيف تتجنبى حدوث إجهاض أثناء السفر؟ كيف تتجنبى حدوث إجهاض أثناء السفر؟

لا توجد أخطار جسيمة على الأم الحامل أو جنينها من السفر وخاصة إذا كان بالطائرة إلا أنه من الأفضل أخذ بعض الاحتياطات، لذلك تنصح د. هناء عبد المنعم أستاذ طب النساء والتوليد جامعة الأزهر، بالاهتمام ببعض النقاط التالى :

- الجلوس بجوار أحد النوافذ للتغلب على الإحساس بالقيء أو التجشؤ.

- يفضل السفر فى المساء.

- تناول المرطبات والعصائر أثناء الرحلة للحفاظ على الجسم رطبا.

- ربط الأحزمة بعيدا عن البطن حتى لا يضر الجنين ( على الفخذين مثلا).

- إمالة المقعد للخلف قليلا.

- الجلوس فى منتصف الطائرة ( ما بين المقدمة والمؤخرة ).

- محاولة السير فى الممر بين كراسى الطائرة، مرتين على الأقل أثناء الرحلة لتحريك الدورة الدموية.

- عدم تناول الخمور أو السجائر.

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مصر 365