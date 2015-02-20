بالصور..وفاة واصابة 18شخصاً في حريق بأبوظبي

توفي 10 أشخاص ،وأصيب ثمانية آخرون اليوم " الجمعة" بإصابات صنفت بين " البليغة ،والمتوسطة ، والبسيطة " وجميعهم من جنسيات مختلفة ، في مصفح الصناعية إثر نشوب حريق في بناية تجارية من طابقين الاول به 7 محلات تجارية وورشة لإصلاح السيارات و امتدت النيران للطابق الثاني المخصص كمستودع استعملوه سكنا غير مشروع للعمال.



> وكانت غرفة العمليات بشرطة أبوظبي ، تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة و44 دقيقة من صباح اليوم الجمعة " يفيد بنشوب حريق في ثلاثة محلات لإصلاح وصيانة المركبات في منطقة مصفح ،وعلى الفور تحركت وحدات الدفاع المدني من المركز الرئيسي بمصفح م14ومراكز الدفاع المدني في الوثبة والمقطع ومصفح م 33 ومركز الدفاع المدني في مدينة خليفة ب ووحدات من التدخل السريع في مدينتي خليفة "أ" ومحمد بن زايد ودوريات من المرور والاسعاف والانقاذ والإعلام الأمني والتحريات والطب الوقائي إلى مكان الحادث ،وإخماد الحريق الذي طال المبنى باكمله ،ومنع انتشاره إلى بنايات مجاورة ،في ما تم إخلاء المصابين ، وإجراء الاسعافات الأولية لهم ، ونقل المتوفين بواسطة الطب الوقائي للمستشفى .

وأفادت شرطة أبوظبي أن الطابق " الثاني في البناية مخصص كمستودع ، تم تأجيره من المستفيد للسكن بطريقة غير مشروعة، ليلقى 10 اشخاص منهم حتفهم، وإصابة ثمانية آخرين بإصابات ذات تصنيفات مختلفة، وماتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وقوع الحريق .

واكدت شرطة أبوظبي انه تم توقيف مالك المبنى ويجري العمل على ايقاف كافة المشتبه بهم من المسؤولين عن المبنى وعرضهم على القضاء ، وكانت الادارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي حذرت المستثمرين؛ وأصحاب الورش والعمال من مخاطر المساكن غير القانونية، وعدم التهاون بشروط السلامة العامة.