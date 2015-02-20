هل تتفوق كايلي جينر على أخواتها بالأناقة ؟

تتمتع كل واحدة في عائلة كارداشيان بستايل خاص يحمل بصمتها التي تميزها عن بقية أخواتها، ويبدو أن الأخت الصغرى كايلي جينر تتمتع بمقومات الأناقة التي يمكن أن تجعلها تتفوق على أخواتها.

تجد كايلي جينر راحتها في إطلالات الكاجوال التي تظهر بها من فترة لأخرى، ففي كل مرة نشاهدها متألقة بإطلالة عصرية ومتجددة ومريحة في الوقت نفسه، مما جعلها هدفاً لعدسات الباباراتزي التي لاحقتها أينما ذهبت، ومن إطلالاتها في الصور أعلاه نستطيع أن نعرف القطع المفضلة لديها، وهي: الشورتات، والبنطلونات المريحة، كما تعمد لارتداء الستايل المريح والغير متكلف، وذلك بتنسيق توب بسيط بتصميم أنيق مع بنطلون جينز أو شورت قصير وحقيبة عملية جميلة.

إن أردت اعتماد ستايل كايلي جينر فلدينا نصيحة واحدة لك بأن تحرصي على عدم المبالغة بالفتحات والتصاميم المكشوفة، إذ تميل كايلي للتكشف أكثر مما يجب في إطلالاتها بفساتين السهرة، وهذا ما نجده غير ملائم لفتاة في مثل عمرها.

شاهدي معنا إطلالات كايلي جينر العصرية، وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

مايا دياب تحمل أكبر وأغرب حقيبة في العالم!

إطلالات بطلة أجرأ فيلم في تاريخ السينما!