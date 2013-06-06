القرنبيط والبنجر والموز تقلل من ضعف التركيز لدى طفلك

الأطفال الذين يعانون من مرض فرط الحركة، يكون المخ عندهم يعانى من التغيرات فى الوظائف المخية أو عدم انضباط فى العمليات الكيميائية فى المخ".

ولقد أكدت دراسات عديدة على أن مادة الدوبامين، والتى تنقل الإشارات بين الخلايا العصبية والمخ.

يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث، إن هناك علاقة وثيقة بين مادة الدوبامين وعمليات حيوية مثل: النوم والحركة والمزاج والانتباه والتعلم وعلى هذا تمت دارسات لإيجاد علاقة بين الجينات المسئولة DrD4 عن هذه المادة وبين مرض فرط الحركة، لذلك تم تفسير استخدام عقار الريتالين والأديرال المثيرين للجهاز العصبى ونجاحهم فى علاج هذا المرض بالرغم من تميزه بالحركة المفرطة لأنهم يزيدون معدلات الدوبامين عند استخدامهم لهؤلاء الأطفال.

أشار المنباوى إلى أنه يمكن رفع معدلات الدوبامين يكون من خلال 3 أشياء أولا الغذاء: الأطعمة الغنية بالتيروزين مثل: الأفوكادو والموز واللوز ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا وبذور السمسم، هذا إلى جانب ضرورة تناول مضادات الأكسدة حيث إن الدوبامين من المواد السهلة التأكسد، وبالتالى يمكن لمضادات الأكسدة أن تقلل من الأضرار التى تنتج عن العناصر الحرة، بخلايا المخ التى تنتج الدوبامين، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات وعلى رأسها البرتقال والفاكهة والبنجر والقرنبيط.

أضاف أن تناول فيتامين E الموجود فى المكسرات وبذور عباد الشمس والجزر والخضروات، بالإضافة إلى تجنب الطعام الذى يمنع وظائف المخ الطبيعية، حيث تشمل على الأطعمة المعلبة والدقيق الأبيض المكرر، الكولسترول، والكافيين، والدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام يرفع من معدلات الكالسيوم فى الدم، والذى يحفز إنتاج الدوبايين وامتصاصه فى الدماغ، بمعدل نصف ساعة يوميا، هذا بالإضافة إلى أن النوم السليم حيث يستخدم المخ هذه المادة بمعدلات قليلة أثناء النوم بما لا يقل عن 8 ساعات من النوم.