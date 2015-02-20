بالصور: أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع نيويورك

اختتم يوم أمس أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2015-2016، وقد شعرنا خلال متابعتنا لفعالياته وكأننا في باريس، لشدة روعة التصاميم وإبداعها ورونقها، وقد انطلقت منه صيحات موضة جديدة ومتنوعة سنتعرف عليها اليوم.

كان هذا الأسبوع ذاخراً بالأفكار المُبتكرة التي قدمها مصممو الأزياء. وكان أبرز ما لاحظناها، صيحة الستايل البوهيمي المرتبط بالسبعينيات Boho-Chic وقد رأينا هذه الصيحة لدى كل من Anna Sui، Ralph Lauren، BCBG Max Azria، وغيرهم. كذلك عاد المصممون إلى الستينيات ببساطتها وألوانها الجميلة وقد رأينا ملامح هذه الحقبة في عروض كل من Rachel Zoe، Tory Burch، Calvin Klein، وTommy Hilfiger. أما الفرو فقد كان له الحضور الأقوى، وكيف لا، وهو صديق الشتاء الأول؟ وقد برز الفرو هذا الموسم بألوان رائعة وليس فقط على المعاطف بل أيضاً على مختلف التصاميم لدى Michael Kors، Carolina Herrera، Jason Wu، Tommy Hilfiger وغيرهم. والأقمشة البرّاقة واللامعة كانت أحد أبرز خطوط الموضة في نيويورك، ولابد أن كل سيدة ستعشق هذه الأقمشة وخاصة على الفساتين مثل تلك التي رأيناها في عروض Jenny Packham، Naeem Khan، Michael Kors، Zac Posen، Monique Lhuillier، وغيرهم. وللشباشيل حصتها أيضاً من أسبوع الموضة لكن هذه المرة قُدمت بطريقة فاخرة وأنيقة وعلى التصاميم المسائية ورأينا أجملها لدى Marchesa، Naeem Khan، J.Mendel. وصيحة جديدة دخلت بقوة على عالم الموضة هي الستايل الفيكتوري الذي يعود إلى القرون الوسطى والذي يضفي على التصاميم فخامة ورقياً. وأفضل من قدمه Reem Acra، Marc Jacobs، وZac Posen. لاحظنا كذلك طريقة جديدة لتقديم السترات وهي السترات من دون أكمام حيث جمع تصميمها بين الرداء والمعطف لدى Michael Kors، Deplozo، Marc Jacobs وغيرهم. أما البدلات المستوحاة من خزانة الرجل، فمازالت رائجة جداً وستكون المفضلة على السجادة الحمراء للموسم القادم وقد قدمها كل من Boss، Ralph Lauren، DKNY، Diane von Furstenberg، Rachel Zoe وغيرهم.

كانت هذه أبرز الاتجاهات التي شهدها أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2015-2016، بإنتظار ما سيحمله أسبوع لندن الذي بدأت عروضه صباح اليوم.

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