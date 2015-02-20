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استاذ “هزاع” الإمارتي يفوز بالمركز الأول بين الملاعب الرياضية في العالم

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استاذ “هزاع” الإمارتي يفوز بالمركز الأول بين الملاعب الرياضية في العالم استاذ “هزاع” الإمارتي يفوز بالمركز الأول بين الملاعب الرياضية في العالم

هنأت لجنة دوري المحترفين الإماراتي  بمناسبة فوز إستاد هزاع بن زايد بالمركز الأول بين الملاعب الرياضية في العالم، بحسب ما أعلن موقع “stadiumdb.com” العالمي المتخصص بتصنيف المنشآت الرياضية.

وكتبت اللجنة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم “ألف مبروك اختيار هزاع بن زايد أفضل استاد في العالم لعام 2014″.

وكانت لجنة التحكيم في موقع  ”STADUMDB.COM” ، اختارت إستاد هزاع بن زايد، كأفضل ملعب لعام 2014 أمس الخميس، بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت، منافساً 31 إستاداً عالمياً من جميع القارات حسب ما ذكر موقع “24 الإماراتي”.

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