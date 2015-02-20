محافظات الضفة الغربية والقدس تكتسي بالثلوج

اكتست محافظات الضفة الغربية والقدس بالثلوج بعد أن ضربت العاصفة الثلجية الأراضي الفلسطينية، وبدأ تساقط الثلوج منذ ساعات مساء أمس بشكل مستمر وغزير، فيما أهابت الشرطة الفلسطينية بالمواطنين عدم الخروج من المنازل أو تحريك المركبات في الشوارع.

ففي رام الله والبيرة، اكتست المحافظة بالثلج الذي تراكم في مدن رام الله والبيرة وبيتونيا لنحو 30 سنتمترا، وتواصل آليات البلديات والأشغال العامة وبدعم من الأجهزة الأمنية والدفاع المدني عملية فتح الطرقات، الأمر الذي جعل الشوارع داخل رام الله والبيرة وبيتونيا تشهد سيولة مرورية إلى حد ما.

كما انتشر منذ ليلة أمس عدد من المتطوعين مستعينين بسيارات الدفع الرفاعي، وقدموا المساعدة للسيارات العالقة وللحالات الطارئة التي اضطرت للتنقل.

> وفي القدس، اكتست المدينة المقدسة اليوم الجمعة بالحلة البيضاء، وتسببت العاصفة الثلجية في إغلاق العديد من الشوارع ومحاور الطرقات الرئيسية في المدينة، في وقت قام متطوعون وشباب وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال بالعمل على مدار الساعات الماضية لفتح الطرقات وتفقد الشوارع.

أما المسجد الأقصى والذي امتلأت ساحاته وقبابه بالثلوج، فقد تسببت العاصفة في سقوط أكثر من 7 شجرات معمرة فيه، ويعمل حراس وسدنة الأقصى على تفقد الساحات وتنظيفها.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة الشبيبة الفتحاوية، إقليم القدس عن إعادة فتح غرف الطوارئ في الأحياء والبلدات المقدسية وانتهاء جاهزيتها لاستقبال العاصفة الثلجية الثانية.

وأعلن رئيس الشبيبة أحمد الغول بعد زيارته وأعضاء الشبيبة وكادر الحركة لمعظم الأحياء والبلدات المقدسية، عن إنهاء كافة الترتيبات لغرف الطوارئ والتي ستضم طاقم من متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني وتقنيو كهرباء.

ودعا الغول كافة أبناء المنطقة من توخي الحيطة والحذر وعدم التنقل في الطرقات إلا للحالات الطارئة فقط وبعد التأكد من جاهزية المركبة التي سيتم التنقل بها.

وفي نابلس، قالت غرفة الطوارئ المركزية التابعة للمحافظة إن كاسحات الثلوج والجرافات التابعة للجنة الطوارئ عملت منذ ليلة أمس على فتح الطرق الرئيسية في المدينة وأن كافة الطرق في المدينة تشهد سيولة مرورية بفعل العمل المتواصل على مدار الساعة.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات إن الشرطة تعاملت منذ بدء المنخفض الجوي حتى مع 212 حالة في عموم الضفة الغربية.

وأشار ارزيقات إلى أن الحالات معظمها تركزت في محافظتي رام الله والخليل وشملت 24 حالة نقل مرضى، و16 نقل موظفين، 68 مركبات عالقة، و5 حالات تأمين أدوية، وحالتي تأمين طعام، وحالة إزالة عوائق، والتعامل مع بيت واحد غرق بالمياه، و96 تأمين مواطنين من والى بيوتهم، و5 حوادث سير خلفت 4 إصابات طفيفة.

وأضاف أن الطرق الخارجية مغلقة تماما أمام حركة المركبات والمواطنين، في حين أن معظم الشوارع الداخلية تشهد سيولة إلى حد ما، حيث تقوم الطواقم الخاصة بفتحها.

أ ش أ