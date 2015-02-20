وزير الطيران : إقلاع أولى رحلات إعادة المصريين من ليبيا عصر اليوم

أعلن الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، أن أولى رحلات إعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا سوف تقلع في الرابعة بعد ظهر اليوم الجمعة من مطار القاهرة متجهة الى مطار جربا التونسي، وأضاف أن الطائرة سوف تقل حوالي 180 مصرياً ممن عبرو الحدود الليبية التونسية وأن من طراز الايرباص 330 والتي تتسع الى 286 راكباً .

هذا وتجري متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لاعادة المصريين على الحدود الليبية التونسية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين في العودة. ومن المتوقع ان تعود الطائرة الى مطار القاهرة مساء اليوم.