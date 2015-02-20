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وزير الصناعة والتجارة يواصل لقاءاته بباريس ويلتقى برؤساء كبرى الشركات الفرنسية

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وزير الصناعة والتجارة يواصل لقاءاته بباريس ويلتقى برؤساء كبرى الشركات الفرنسية وزير الصناعة والتجارة يواصل لقاءاته بباريس ويلتقى برؤساء كبرى الشركات الفرنسية
واصل منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءاته بباريس لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين وفرنسا وعقد اجتماعا موسعا بممثلى كبرى الشركات الفرنسية من اجل الترويج للمشروعات الاقتصادية العملاقة التى تقبل مصر عليها فى الفترة القادمة ولمؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس.

واستعرض منير فخرى عبد النور التعديلات التشريعية الخاصة بقانونين الاستثمار ومزاولة الاعمال المختلفة بالاضافة الى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس والمشروعات المرتبطة به.
>كما تم تناول المشروعات المختلفة فى مجالات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والتنمية الحضرية واللوجستيات والزراعة.
>وحضر هذا اللقاء سفير مصر بفرنسا السفير إيهاب بدوى ورئيس مجلس الاعمال المصرى الفرنسى فؤاد يونس والمستشار التجارى المصر بباريس على الليثى وأمين عام المجلس كريم رفعت.
>كما حضر روساء وممثلى شركات فرنسية عالمية من بينها "ألستم" و"إيرباص" و"جى دى إف سويز" و"لافارچ" و"سانوفي" و"تاليس" و"توتال".
>وكان وزير الصناعة والتجارة قد التقى صباح اليوم بوزير المالية الفرنسى ميشال سابان لبحث مناخ الاستثمار وجهود الإصلاح الاقتصادى الاجراءات على مستوى التشريعات والقوانين لجذب المستثمرين الأجانب .
>كما من المقرر ان يلتقى مساء اليوم بمستشار رئيس الجمهورية لشؤون التجارة الخارجية والسياسات القطاعية جون چاك باربورى لبحث زيادة التبادل التجارى بين البلدين الذى يبلغ قيمته نحو ٢.٥ مليار يورو إلى جانب تناول آخر مستجدات الوضع السياسى وجهود مصر للقضاء على الإرهاب والانتهاء من الانتخابات البرلمانية المرتقبة التى تعد الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق ومسيرة دعم الديمقراطية.

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مصر 365

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