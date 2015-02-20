وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد على تأمين حدود البلاد مع دول الجوار

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن حدودها مع دول الجوار مؤمنة، مشيرة إلى نشر وحداتها العسكرية فى مختلف المناطق عبر حدودها مع تونس وليبيا، جاء هذا التأكيد فى افتتاحية مجلة “الجيش” الشهرية الصادرة اليوم عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وقالت وزارة الدفاع فى الافتتاحية إن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على محورين أساسيين: الأول أمنى يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح. والثانى يتمثل فى استخدام الدبلوماسية واعتماد الوساطة التى انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول والتنسيقوالتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب بالتركيز على تبادل المعلومات.

كما أكدت المجلة أن الجيش الجزائرى يواصل مهامه العملياتية فى هذه المناطق بعزم واحترافية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائى عليها.

أ ش أ