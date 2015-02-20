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شكري يلتقي مستشارة أوباما للأمن القومي بواشنطن

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شكري يلتقي مستشارة أوباما للأمن القومي بواشنطن شكري يلتقي مستشارة أوباما للأمن القومي بواشنطن

سوزان رايس

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، خلال تواجده في واشنطن للمشاركة في قمة مكافحة الإرهاب، مساء أمس الخميس، مع مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي، سوزان رايس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن اللقاء تناول تطورات العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة والتحضيرات الخاصة لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي واهمية عقده في أقرب فرصة ممكنة، فضلاً عن مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك برنامج المساعدات الامريكية السنوية إلى مصر، حيث تم التاكيد علي اهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن اللقاء بين الوزير شكري ورايس قد تناول وبشكل مفصل التعاون الثنائي والدولي في مجالات مكافحة الأرهاب بإعتبار أنه يمثل تهديداً كبيراً للأمن والسلم في العالم، وانه لاتوجد دولة محصنة منه مما يستوجب تكثيف التعاون الدولي لمكافحة وهزيمة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المتحدث أنه تم التشاور خلال اللقاء بشكل متعمق حول الأوضاع المتردية والخطيرة في ليبيا وأهمية سرعة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته. كما جرت مناقشة مطولة حول مشروع القرار العربي المطروح أمام مجلس الأمن.

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