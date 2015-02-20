محافظ الوادي الجديد يوجه بإمكانية عمل مشروع خاص للجان الزكاة

التقي اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مع ممثلي لجان الزكاه بالمحافظة وممثلي بنك ناصر الإجتماعي وبحضور سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من المعنيين، وذلك لعرض نشاط اللجان وما تقدمه للمواطنين علي مستوي المحافظة.

وأستمع عشماوي إلي ممثلي لجان الزكاه الثلاث المتمثلة في ( لجنة زكاة أهل الخير – لجنة زكاة فجر الإسلام – لجنة زكاة الفتح ) والذين عرضوا نشاط كل لجنة علي حدة وتتمثل في تلقي زكاة المال وصرفها في مصارفها الشرعية وفي أماكن جمعها وتحت إشراف بنك ناصر الإجتماعي .

وأضاف ممثلي اللجان أن لجان الزكاه تعمل أيضا علي تقديم مساعدات عينية ونقدية غير مستردة في أوجة محتلفة مثل الفقراء والمحتاجين – مساعدة المرضي – طلاب العلم المحتاجين – زواج يتيمات – سداد ديون غارمين – مساعدة أيتام ).

ومن جانبه، أكد مدير بنك ناصر الإجتماعي محمد أبو حسين بأن البنك يقوم بالإشراف علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تحتاج إلي قروض حسنه ومقدمة من اللجان الثلاث بدعم حد أقصي للمشروع ( 4 ألاف جنيه).

وأشاد المحافظ بعمل هذه اللجان وطالبهم بمزيد من الجهد والتوسع لتشمل مراكز المحافظة الخمس، معلنًا عن إمكانية عمل مشروع زراعي خاص بلجان الزكاة تحت إشراف لجنه عليا مشكلة يعود بالنفع ويدر المال علي اللجان التي بدورها تزيد من دعمها بالمساعدات للفقراء والمحتاجين ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي مستوي المحافظة .