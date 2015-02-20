مصدر طبي ليبي : مقتل 5 مصريين في تفجيرات مدينة القبة الليبية صباح اليوم

نشرت بوابة «الوسط» اللليبية، نقلاً عن مصادر طبية أسماء ضحايا تفجيرات مدينة القبة التى وقعت، صباح اليوم الجمعة، من بينهم 5 مصريين.

وقالت «الوسط» اللليبية إن مصادر طبية في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، أفادت أن تفجيرات استهدفت مدينة القبة، صباح اليوم الجمعة، أسقطت 5 قتلى مصريين، هم: «سامي عبدالمقصود، وأيمن، ورزق، ومحمد عبد النبي عبد الحميد، وعادل فرج عبد العظيم».

وأكدت المصادر أن هذه الحصيلة جاءت حتى الآن بالإضافة إلى 26 قتيلاً ليبيًا، سقطوا جميعًا جراء استهداف مقر مديرية الأمن ومنزل رئيس مجلس النواب ومحطة للوقود في المدينة بثلاث سيارات مفخخة.

إلى ذلك، استلم مستشفى البيضاء عدد كبير من الجرحى، فيما أخلت قوات الأمن ساحة انتظار المستشفى في أعقاب ورود معلومات بمحاولة استهداف جديدة قد تستهدف مقر المستشفى.